Easebuzz Launches ‘Buzzing for Bharat’ to Boost MSME Digitisation and Growth

Easebuzz has introduced ‘Buzzing for Bharat’, a platform designed to support India’s Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in strengthening digital capabilities and scaling sustainably. The launch was marked by the Digital Excellence Awards (DEA) 2025 in Mumbai on October 6, highlighting a commitment to ongoing ecosystem development rather than a single event.
Foundational Pillars: Recognition, Capital, Enablement, Global Reach
The platform centres on three core pillars:
Recognition and Validation: Offering MSMEs visibility and a chance to showcase innovation to financial institutions, investors, and policymakers.
Access to Capital: Facilitating connections with banks, venture capital firms, and other funding partners.
Digital Enablement and Mentorship: Providing digital tools, compliance assistance, and expert guidance to integrate technology effectively.
Additionally, ‘Buzzing for Bharat’ introduces a Global Market Accelerator aimed at opening international trade doors for Indian MSMEs.
MSMEs contribute nearly 30% to India’s GDP and employ over 110 million people. Enhancing their digital adoption, financial resilience, and market linkages is vital for maintaining economic momentum.
Parimal Srivendu, Group Head of Easebuzz, stated, “Buzzing for Bharat has been envisioned as a collaborative platform that brings together stakeholders from across the ecosystem to help MSMEs digitise, access growth capital, and expand globally.” He emphasised that the Digital Excellence Awards mark the start of a long-term effort to bolster digital inclusion and competitiveness among small businesses.
Future expansions of the platform will include mentorship programmes, capacity-building sessions, and efforts to connect MSMEs with domestic and global markets, reinforcing its role as a sustained support ecosystem for the MSME sector.
Easebuzz’s initiative responds to the sector’s critical needs, positioning itself as a catalyst for India’s small business growth in the digital and global era.